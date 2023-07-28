Новичок «Зенита» Коваленко: в «Чертаново» чуть не закончил с футболом

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о тяжёлых моментах в карьере.
«Тяжёлые моменты? «Чертаново», где меня спустили во второе отделение. Вот там чуть вообще с футболом не закончил. Думаю, продолжил из-за веры близких людей. Мама, бабушка, отец очень поддерживали. Брат ездил чуть ли не на каждую игру.
Ведь я приходил на тренировку во второе отделение – у всех отдельная экипировка, все в каких-то кроссовках. Я привык к профессиональному подходу, а здесь непонятно что. И шесть человек на тренировке. Поиграли три на три и домой. Полный провал. Во дворе надо мной угорали. Мол, ты играл в «Спартаке», «Динамо», а сейчас непонятно где. Конец футболу, конец карьеры. Таких людей было много.
Очень сильно обижался. В моментах до слёз. Злобно угорали. И завидовали, думаю. Потому что я один из немногих с района играл в хороших академиях. А потом резкий спад», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 28 июля 2023
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