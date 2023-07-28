Фернандес: игроки «Динамо» не помогли Захаряну справиться с историей с «Челси»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна, отметив, что тот может играть практически в любом из главных европейских чемпионатов. Также игрок обороны отметил, что на хавбека сильно повлияла история с сорвавшимся трансфером в лондонский «Челси».

«Готов ли Захарян к переезду в Европу? Я думаю, да. Всё зависит от него. Здесь он играет хорошо. Думаю, что он спокойно может играть в Голландии, Италии, Испании и даже в Англии. Некоторое время назад мы все слышали, что его хотел «Челси». Не знаю, что в итоге помешало, но он не затерялся бы в любой стране.

Повлияла ли на него история с «Челси»? В нападении у него не всё шло гладко. Всё это идёт из головы. Он слышал очень часто своё имя применительно к Европе. В том числе и в контексте «Челси», так что это, наверное, могло на него повлиять. Однако не только он сам недостаточно справился с этим, но и остальные игроки команды не помогли ему», — приводит слова Фернандеса Metaratings.