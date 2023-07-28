Роберто Фернандес: Тюкавин в будущем может спокойно стать капитаном «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, в ком из своих одноклубников видит хорошие лидерские качества, отметив вратаря Антона Шунина, защитника Сабу Сазонова, полузащитника Даниила Фомина и нападающего Константина Тюкавина.
«Кто лидер нынешнего «Динамо»? Мне очень нравятся Антон Шунин и Фома. Но самый высокий потенциал из молодых у Тюки, он в будущем может спокойно стать капитаном. У него хорошие качества и характеристики, чтобы стать лидером. Также, если Саба Сазонов будет продолжать в таком же духе, он вырастет в очень хорошего футболиста», — приводит слова Фернандеса Metaratings.
Отметим, что новым капитаном «Динамо» стал Фабиан Бальбуэна. По информации СМИ, он получил капитанскую повязку, несмотря на голосование игроков бело-голубых.
- 28 июля 2023
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