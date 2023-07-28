Машкарин: ЦСКА борется за самые высокие места, победа над «Оренбургом» пришла вовремя

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал победу армейской команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над «Оренбургом» (6:0).

«Любому профессионалу любая победа в официальном матче придаёт и хороший эмоциональный фон, и дополнительные силы. И быстрее люди восстанавливаются, потому что идёт положительная энергетика. Так что матч с «Оренбургом» тоже даст такой некий запал, позитивный настрой и придаст уверенности. Тем более наша команда всегда борется за самые высокие места. И два подряд поражения – непривычный момент для клуба. Так что победа над «Оренбургом» пришла очень вовремя, тем более такая уверенная и красивая», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, ранее, 26 июля, завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Армейцы разгромили оренбуржцев со счётом 6:0.