«Аль-Иттихад» подписал Фабиньо, он будет получать € 25 млн в год — Скира

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, все детали по переходу 29-летнего игрока полностью согласованы. «Аль-Иттихад» заплатит «Ливерпулю» около € 45 млн за переход бразильского полузащитника. Фабиньо подпишет с саудовским клубом контакт до конца июня 2026 года, по которому будет получать € 25 млн в год. Осталось дождаться официального объявления о переходе футболиста.

В прошлом сезоне Фабиньо провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и побеждал в Лиге чемпионов.