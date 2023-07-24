Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собаки

Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва, сообщает Marca.
По данным источника, причиной срыва трансфера могут быть собаки. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов, породы двух собак, которыми владеет Фабиньо.
Страна считает их опасными и агрессивными и разрешает им въезжать в страну только для охоты или в качестве поводырей для слепых, но не качестве домашних животных. «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с двумя его питомцами.
Ранее сообщалось, что Фабиньо имел устную договоренность с «Аль-Иттихад» о переходе.
Действующий контракт бразильского полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года. В прошлом сезоне Фабиньо провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.
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