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Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собаки

Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собаки
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Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

По данным источника, причиной срыва трансфера могут быть собаки. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов, породы двух собак, которыми владеет Фабиньо.

Страна считает их опасными и агрессивными и разрешает им въезжать в страну только для охоты или в качестве поводырей для слепых, но не качестве домашних животных. «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с двумя его питомцами.

Ранее сообщалось, что Фабиньо имел устную договоренность с «Аль-Иттихад» о переходе.

Действующий контракт бразильского полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года. В прошлом сезоне Фабиньо провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.

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