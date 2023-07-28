Кэлвин Бейсси стал игроком «Фулхэма»

23-летний нигерийский защитник «Аякса» Кэлвин Бейсси перешёл в лондонский «Фулхэм». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Фулхэм» заплатил около € 18 млн за трансфер футболиста. Бейсси подписал контракт с лондонским клубом до конца июня 2027 года, также включена опция продления на один год. Кэлвин будет носить футболку с третьим номером на спине в своей новой команде.
Кэлвин Бейсси присоединился к «Аяксу» прошлым летом после двух лет в «Рейнджерс», где он провёл в общей сложности 65 матчей, выиграл чемпионский титул в 2021 году и Кубок Шотландии в 2022-м. В чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/2023 игрок принял участие в 25 встречах, отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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