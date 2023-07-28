«Челси» снова контактирует с «Фулхэмом» по трансферу Хадсона-Одои

«Фулхэм» готовится сделать очередную попытку по подписанию полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «дачники» устно предложили за футболиста «Челси» около € 4,75 млн, однако «аристократы» согласны расстаться со своим игроком не менее чем за € 9,5 млн.
Сообщается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. «Фулхэм» уверен, что получится договориться.
В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о готовности «Челси» вступить в борьбу с «Ливерпулем» за подписание полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.
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