«Челси» снова контактирует с «Фулхэмом» по трансферу Хадсона-Одои

«Фулхэм» готовится сделать очередную попытку по подписанию полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «дачники» устно предложили за футболиста «Челси» около € 4,75 млн, однако «аристократы» согласны расстаться со своим игроком не менее чем за € 9,5 млн.

Сообщается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. «Фулхэм» уверен, что получится договориться.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о готовности «Челси» вступить в борьбу с «Ливерпулем» за подписание полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.