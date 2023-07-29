Контракт Полоза с «Торпедо» рассчитан на два года

Московское «Торпедо», ранее внесшее в заявку на сезоне нападающего Дмитрия Полоза, сообщило подробности о соглашении с игроком на своём официальном сайте. Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два сезона. Он будет выступать за чёрно-белых под 70-м номером.

На счету Полоза 19 матчей и три забитых мяча за сборную России. Он принимал участие в Кубке конфедераций-2017. Нападающий играл за московский «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе ростовчан завоевал Кубок России в 2014 году, а в 2016-м — серебряные медали национального чемпионата. Также Полоз играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Ростов» и «Зенит», проведя в общей сложности 28 матчей в еврокуках. Трижды попадал в число 33 лучших футболистов чемпионата России.

Полоз впервые будет выступать в Первой лиге. В ближайшем матче «Торпедо» примет на БСА «Лужники» «Черноморец». Игра пройдёт 30 июля и начнётся в 16:00 мск.