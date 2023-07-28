Гонгадзе и Полоз появились в заявке «Торпедо» на сайте ФНЛ

Нападающие Георгий Гонгадзе и Дмитрий Полоз появились в заявке московского «Торпедо», размещённой на официальном сайте ФНЛ.
Автозаводцы объявили о переходе 27-летнего Гонгадзе, футболист заключил контракт на два года с опцией продления. О трансфере Полоза пресс-служба клуба пока не сообщала.
В 2021 году Гонгадзе принял участие в пяти матчах «Торпедо». Последним клубом Георгия был воронежский «Факел», он покинул клуб по истечении контракта.
32-летний Полоз присоединился к «Торпедо» также в качестве свободного агента. Этим летом закончилось его соглашение с «Ростовом».
В первых двух турах Первой лиги сезона-2023/2024 «Торпедо» одержало две победы, были обыграны махачкалинское «Динамо» (2:0) и подмосковные «Химки» (2:1). Соперником автозаводцев по 3-му туру станет «Черноморец» (Новороссийск).
- 28 июля 2023
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