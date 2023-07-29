Агент Клаудиньо рассказал, почему переход игрока из «Зенита» во «Фламенго» не состоялся
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал, почему переход его клиента в бразильский «Фламенго» в нынешнее трансферное окно не состоялся.
«Зенит» не принял предложение «Фламенго», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».
Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что «Зенит» требовал за Клаудиньо € 25 млн, в то время как «Фламенго» был готов заплатить за полузащитника лишь € 15 млн. По последней информации, бразильский клуб окончательно вышел из переговоров по переходу футболиста сине-бело-голубых.
26-летний Клаудиньо сыграл за «Зенит» во всех трёх матчах нынешнего сезона, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
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