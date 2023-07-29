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Гасилин: любому петербуржцу не хотелось бы, чтобы в «Зените» было 11 бразильцев в старте

Гасилин: любому петербуржцу не хотелось бы, чтобы в «Зените» было 11 бразильцев в старте
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин на фоне слухов о возможной отмене легионерского статуса для футболистов из стран БРИКС высказался о предполагаемом составе сине-бело-голубых, полностью состоящем из игроков из Бразилии.

«Нужно ли это нашему футболу? Тяжёлый вопрос. Я – сторонник того, чтобы вообще не было лимита на легионеров. Это будет двигать и развивать наш футбол. Я абсолютно убежден, что лимит – не всегда хорошо.

Нормально ли, если в стартовом составе «Зенита» будет 11 бразильцев? Мне бы, конечно, не хотелось видеть этого. Наверное, как и любому петербуржцу, чтобы у нас в «Зените» было 11 бразильцев. В своё время, у ЦСКА тоже было много бразильцев – Жо, Вагнер Лав, и так далее. Я думаю, если отменят лимит, то уверен, что будет большой приток хороших, качественных легионеров. Но вряд ли мы увидим 11 бразильцев в составе одной команды – я в это не верю», — приводит слова Гасилина «Спорт день за днём».

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