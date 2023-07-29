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«Бавария» с минимальным счётом обыграла клуб из Японии в товарищеском матче

«Бавария» с минимальным счётом обыграла клуб из Японии в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский клуб «Кавасаки Фронтале» и немецкая «Бавария». Игра проходила на японском национальном стадионе в Токио. «Бавария» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Йосип Станишич, открывший счёт на 58-й минуте. В роли ассистента выступил Райан Гравенберх.

Ранее «Бавария» уступила в товарищеском матче «Манчестер Сити» (1:2). Мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Германии, набрав 71 очко в 34 матчах и опередив дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям.

«Кавасаки» в нынешнем сезоне располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Японии. Команда набрала 32 очка в 21 игре. Лидирует «Виссел Кобе» (44).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
29 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 58'
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