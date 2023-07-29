Сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игра завершилась результативной ничьей — 3:3.
По ходу матча хозяева проигрывали со счётом 0:2 и 1:3, но сумели забрать одно очко. Таким образом, «Крылья Советов» отыгрались с минус два в матче РПЛ впервые с мая 2011 года.
Последний раз у них получилось это сделать в сезоне-2011/2012. Та встреча прошла 29 мая 2011 года. Тогда самарцы принимали у себя дома «Ростов». «Крылья Советов» проигрывали со счётом 0:2, в самом конце первого тайма нападающий Евгений Савин отыграл один мяч. Во втором тайме на 55-й минуте Савин оформил дубль. Встреча так и закончилась вничью — 2:2.
- 29 июля 2023
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