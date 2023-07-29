Анчелотти: линия атаки «Реала» укомплектована
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии линии атаки команды.
«Нападающие? У нас есть игроки в линии атаки, и этого достаточно. Мы укомплектованы. Впереди у нас всё очень хорошо. Браим и Хоселу доказали, что могут приносить пользу. У «Реала» есть ресурсы, чтобы забивать голы», — приводит слова Анчелотти COPE.
В последние недели ходит много слухов о возможном переходе в «Реал» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На игрока также претендует саудовский «Аль-Хиляль». Анчелотти на пресс-конференции отказался комментировать вопрос о возможном трансфере.
В предыдущем сезоне «Реал» одержал победу в Кубке Испании, занял второе место в национальном чемпионате и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
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