Анчелотти: линия атаки «Реала» укомплектована

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии линии атаки команды.

«Нападающие? У нас есть игроки в линии атаки, и этого достаточно. Мы укомплектованы. Впереди у нас всё очень хорошо. Браим и Хоселу доказали, что могут приносить пользу. У «Реала» есть ресурсы, чтобы забивать голы», — приводит слова Анчелотти COPE.

В последние недели ходит много слухов о возможном переходе в «Реал» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На игрока также претендует саудовский «Аль-Хиляль». Анчелотти на пресс-конференции отказался комментировать вопрос о возможном трансфере.

В предыдущем сезоне «Реал» одержал победу в Кубке Испании, занял второе место в национальном чемпионате и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.