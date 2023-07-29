Карло Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе из мадридского клуба нападающего Карима Бензема.
«Уход Бензема? «Реал» всегда будет двигаться дальше. Клуб пережил уход Криштиану Роналду, и теперь переживёт расставание с Каримом. Но мы всегда будем благодарны этим игрокам», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
О переходе Бензема в «Аль-Иттихад» официально было объявлено 6 июня. Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии.
Бензема отыграл в стане мадридского «Реала» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.
«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема:
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