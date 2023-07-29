«Урал» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась вничью — 0:0.
В первом тайме команды практически не создавали опасных моментов. Во втором тайме игра стала более острой, но счёт так и не был открыт. Ни один из игроков не получил жёлтую карточку.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, а «Пари Нижний Новгород» уступил «Зениту» — 0:2.
«Урал» завершил прошлый сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2 по сумме двух встреч).
- 29 июля 2023
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
19:47
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
17:11