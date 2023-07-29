Луис Суарес может окончить карьеру из-за постоянных болей в колене

36-летний нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что есть такая вероятность, что он завершит карьеру из-за хронических болей в колене.
«Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать из-за своей физической формы и высоких требований чемпионата Бразилии, поэтому мы с клубом говорили о расторжении моего контракта на год раньше. Клуб согласился, и я им благодарен.
Я не знаю, буду ли продолжать играть где-то ещё, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете.
Хотел бы попросить болельщиков «Гремио» оценить тот факт, что у них есть 36-летний игрок, который всегда играет, несмотря на сильную боль в колене. Это всё, что я прошу.
Я прекрасно знаю, что «Интер Майами» говорил с «Гремио» и что клуб сказал им, что у меня есть контракт. Могу сказать, что «Интер Майами» не разговаривал со мной», — приводит слова Суареса The Athletic.
- 29 июля 2023
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