«Гавр» уступил «Лорьяну» в товарищеской встрече, Кузяев сыграл полный матч
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались французские клубы «Гавр» и «Лорьян». Встреча закончилась победой «Лорьяна» со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл без забитых голов. На 10-й минуте второго тайма Жульен Лапорт вывел «Лорьян» вперёд. В концовке встречи Ибраима Коне удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле с первых минут. Он сыграл полный матч, но не отметился результативными действиями.
Кузяев перешёл в «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 года. В составе новой команды Далер принял участие в товарищеских матчах с «Лиллем» (2:3) и «ПСЖ» (0:2). «Гавр» ранее вышел в высший французский дивизион, выиграв Лигу 2.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
19:47
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:18
Партнерский контент