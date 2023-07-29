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«Гавр» уступил «Лорьяну» в товарищеской встрече, Кузяев сыграл полный матч

«Гавр» уступил «Лорьяну» в товарищеской встрече, Кузяев сыграл полный матч
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались французские клубы «Гавр» и «Лорьян». Встреча закончилась победой «Лорьяна» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 10-й минуте второго тайма Жульен Лапорт вывел «Лорьян» вперёд. В концовке встречи Ибраима Коне удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле с первых минут. Он сыграл полный матч, но не отметился результативными действиями.

Кузяев перешёл в «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 года. В составе новой команды Далер принял участие в товарищеских матчах с «Лиллем» (2:3) и «ПСЖ» (0:2). «Гавр» ранее вышел в высший французский дивизион, выиграв Лигу 2.

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