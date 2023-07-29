Мостовой: Андрей Мостовой ошибся, подпортил фамилию. Куда он машет ногой?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит» (1:1).
«Смешно, что сегодня «Ростов» тоже заработал пенальти. Но не Комличенко. В этом моменте явная ошибка Мостового. Жаль, что фамилию подпортил (смеётся). Мяч летит от ворот, куда он машет ногой?
Кто-то говорил, что Малкома и Вендела можно заменить. Да, конечно, но не на протяжении двух-трёх игр. Малком 20 плюс забил, 10 плюс отдал. Кто его будет заменять? Покажите! Хорошо, что у них Кассьерра проснулся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Первым в матче отличился «Зенит» усилиями Матео Кассьерры. Счёт сравнял Николай Комличенко.
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