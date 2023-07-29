Александр Мостовой: «Зенит» уже не такой фаворит РПЛ. Другие это почувствуют

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Напомним, встреча закончилась со счётом 1:1.

«В первом тайме всё шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела — везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут — «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали — просто били вперёд на Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» со счётом 1:1. В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах.