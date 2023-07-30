«Челси» сосредоточится на покупке Ваи

Лондонский «Челси» снова сосредоточится на переговорах по нападающему Элье Ваи, сразу после завершения сделки по Лесли Угочукву с «Ренном», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, переговоры продолжатся в ближайшие дни, чтобы согласовать условия с «Монпелье», а затем отдать Вахи в аренду «Страсбургу». Лондонский клуб знает, что есть ещё два клуба, пытающихся приобрести молодого нападающего.

Французский форвард выступает в главной команде «Монпелье» с сезона-2020/2021. 20-летний игрок сыграл за клуб 91 матч, в которых забил 32 гола и сделал семь ассистов. Примерная трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.