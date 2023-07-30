«Челси» сосредоточится на покупке Ваи
Поделиться
Лондонский «Челси» снова сосредоточится на переговорах по нападающему Элье Ваи, сразу после завершения сделки по Лесли Угочукву с «Ренном», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, переговоры продолжатся в ближайшие дни, чтобы согласовать условия с «Монпелье», а затем отдать Вахи в аренду «Страсбургу». Лондонский клуб знает, что есть ещё два клуба, пытающихся приобрести молодого нападающего.
Французский форвард выступает в главной команде «Монпелье» с сезона-2020/2021. 20-летний игрок сыграл за клуб 91 матч, в которых забил 32 гола и сделал семь ассистов. Примерная трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
07:42
-
06:51
-
06:16
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06
Партнерский контент