Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» сосредоточится на покупке Ваи

«Челси» сосредоточится на покупке Ваи
Комментарии

Лондонский «Челси» снова сосредоточится на переговорах по нападающему Элье Ваи, сразу после завершения сделки по Лесли Угочукву с «Ренном», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, переговоры продолжатся в ближайшие дни, чтобы согласовать условия с «Монпелье», а затем отдать Вахи в аренду «Страсбургу». Лондонский клуб знает, что есть ещё два клуба, пытающихся приобрести молодого нападающего.

Французский форвард выступает в главной команде «Монпелье» с сезона-2020/2021. 20-летний игрок сыграл за клуб 91 матч, в которых забил 32 гола и сделал семь ассистов. Примерная трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023