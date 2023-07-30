Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для «Челси»
Поделиться
Полузащитник Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для перехода в лондонский «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, игрок уже находится в Англии и подпишет контракт сегодня, 30 июля. При этом сразу после подписания контракта 19-летний футболист может отправиться в аренду в французский «Страсбург», выступающий в Лиге 1.
В июне этого года владельцы «Челси» приобрели контрольный пакет акций футбольного клуба «Страсбург». Сумма покупки почти 100% акций составила примерно € 75 млн.
Французский игрок является воспитанником «Ренна» и дебютировал за клуб в сезоне-2020/2021. С тех пор он сыграл за клуб 60 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
07:42
-
06:51
-
06:16
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06
Партнерский контент