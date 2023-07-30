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Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для «Челси»

Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для «Челси»
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Полузащитник Лесли Угочукву прошёл медицинское обследование для перехода в лондонский «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, игрок уже находится в Англии и подпишет контракт сегодня, 30 июля. При этом сразу после подписания контракта 19-летний футболист может отправиться в аренду в французский «Страсбург», выступающий в Лиге 1.

В июне этого года владельцы «Челси» приобрели контрольный пакет акций футбольного клуба «Страсбург». Сумма покупки почти 100% акций составила примерно € 75 млн.

Французский игрок является воспитанником «Ренна» и дебютировал за клуб в сезоне-2020/2021. С тех пор он сыграл за клуб 60 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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