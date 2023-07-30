Руководство новозеландского города обратилось к испанкам, уехавшим во время ЧМ из-за скуки

Стало известно, что женская сборная Испании уехала из новозеландского города Палмерстон-Норт. Теперь тренировочная база испанок находится в столице Новой Зеландии — в Веллингтоне.

ESPN сообщал, что к переезду привело отсутствие развлечений для игроков с семьями, особенно по вечерам. Федерация футбола Испании заявила, что сборная просто переехала поближе к стадиону, на котором 31 июля состоится матч испанок с национальной командой Японии. Тем не менее в социальных сетях Палмерстон-Норт появился ироничный пост:

«Хола Ла Роха. Мы слышали, что вы расстаётесь с нами. Не ожидали, что это произойдёт, но всё в порядке. Хотя это одни из самых коротких отношений, которые у нас были, мы провели с удовольствием наши две недели вместе.

Слышали, что вы говорите людям, что мы скучные. Мы думали, что наша неторопливая жизнь была тем, что заставило вас влюбиться в нас в первую очередь. Знаем, что мы не скучные, мы могли бы часами рассказывать обо всех классных вещах, которые вы можете сделать здесь. Если вы готовы дать нам второй шанс, мы могли бы показать.

Мы не обиделись, нам очень понравилась возможность познакомиться с вами. Если быть честными, то всё-таки наши сердца всегда принадлежали другой сборной. Удачи до конца турнира! Вы останетесь нашей второй любимой командой, и мы будем болеть за вас изо всех сил».