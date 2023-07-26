«Нет гола! Подождите...» Судья запуталась, объявляя зрителям матча ЖЧМ-2023 решение VAR
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Арбитр О Хён Чжон запуталась в эпизоде с проверкой VAR гола полузащитницы сборной Испании Дженнифер Эрмосо в ворота сборной Замбии на 70-й минуте матча группового этапа женского чемпионата мира — 2023.
Эрмосо забила четвёртый мяч своей команды, но арбитр обратилась к помощи видеоассистентов, так как партнёр Эрмосо Ольга Кармона, возможно, находилась в офсайде. Поначалу О Хён Чжон объявила, что гола нет, смутив тем самым испанских футболисток и вызвав свист болельщиков. Но затем арбитр сказала: «Нет, подождите… офсайда нет — гол!»
Испанские футболистки одержали уверенную победу со счётом 5:0. Дублями отметились Дженнифер Эрмосо и Альба Редондо. Ещё один мяч забила Тереза Абельейра.
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