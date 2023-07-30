А у «Краснодара» есть шанс выйти на чистое первое место.

ЦСКА приехал в Грозный, «Локо» — в Воронеж. У кого из них будет больше проблем? LIVE

Привет, друзья! На очереди самый насыщенный (сразу четыре матча) игровой день 2-го тура РПЛ. Откроет программу первая домашняя игра «Рубина» после возвращения в элитный дивизион. В соперниках — злой и мотивированный «Оренбург», который несколько дней назад «сгорел» в кубковом матче с ЦСКА (0:6).

Далее на очереди встреча «Факела» и «Локомотива». Вадим Евсеев против бывшего клуба (играл там с 2000 по 2006 год), который он покинул со скандалом. Звучит интригующе!

В 20:00 мск нас ждут сразу два матча. В Грозном сойдутся футболисты «Ахмата» и ЦСКА. Неделю назад и те, и другие стартовали в новом розыгрыше РПЛ с поражений. Сами понимаете, каким будет настрой обеих команд.

Параллельно посмотрим за дерби Краснодарского края — «Краснодар» против «Сочи». «Быки» одержали победу в 1-м туре, а команда Дмитрия Хохлова выиграла не только в чемпионате, но и в Кубке.

Все самые интересные события игрового дня РПЛ — в нашей онлайн-трансляции.