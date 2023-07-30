ЦСКА приехал в Грозный, «Локо» — в Воронеж. У кого из них будет больше проблем? LIVE

Привет, друзья! На очереди самый насыщенный (сразу четыре матча) игровой день 2-го тура РПЛ. Откроет программу первая домашняя игра «Рубина» после возвращения в элитный дивизион. В соперниках — злой и мотивированный «Оренбург», который несколько дней назад «сгорел» в кубковом матче с ЦСКА (0:6).
Далее на очереди встреча «Факела» и «Локомотива». Вадим Евсеев против бывшего клуба (играл там с 2000 по 2006 год), который он покинул со скандалом. Звучит интригующе!
В 20:00 мск нас ждут сразу два матча. В Грозном сойдутся футболисты «Ахмата» и ЦСКА. Неделю назад и те, и другие стартовали в новом розыгрыше РПЛ с поражений. Сами понимаете, каким будет настрой обеих команд.
Параллельно посмотрим за дерби Краснодарского края — «Краснодар» против «Сочи». «Быки» одержали победу в 1-м туре, а команда Дмитрия Хохлова выиграла не только в чемпионате, но и в Кубке.
Все самые интересные события игрового дня РПЛ — в нашей онлайн-трансляции.
- 30 июля 2023
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26