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«Ахмат» — ЦСКА, «Факел» — «Локомотив», прямая онлайн-трансляция матчей 2-го тура РПЛ, видео голов, 30 июля 2023 года

ЦСКА приехал в Грозный, «Локо» — в Воронеж. У кого из них будет больше проблем? LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
2-й тур РПЛ, онлайн
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А у «Краснодара» есть шанс выйти на чистое первое место.

Привет, друзья! На очереди самый насыщенный (сразу четыре матча) игровой день 2-го тура РПЛ. Откроет программу первая домашняя игра «Рубина» после возвращения в элитный дивизион. В соперниках — злой и мотивированный «Оренбург», который несколько дней назад «сгорел» в кубковом матче с ЦСКА (0:6).

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее на очереди встреча «Факела» и «Локомотива». Вадим Евсеев против бывшего клуба (играл там с 2000 по 2006 год), который он покинул со скандалом. Звучит интригующе!

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:00 мск нас ждут сразу два матча. В Грозном сойдутся футболисты «Ахмата» и ЦСКА. Неделю назад и те, и другие стартовали в новом розыгрыше РПЛ с поражений. Сами понимаете, каким будет настрой обеих команд.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно посмотрим за дерби Краснодарского края — «Краснодар» против «Сочи». «Быки» одержали победу в 1-м туре, а команда Дмитрия Хохлова выиграла не только в чемпионате, но и в Кубке.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все самые интересные события игрового дня РПЛ — в нашей онлайн-трансляции.

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