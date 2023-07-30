«Кристал Пэлас» близок к подписанию хавбека «Фламенго» Франсы

Полузащитник «Фламенго» Матеус Франса в ближайшее время может стать игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в данный момент стороны занимаются подписанием документов. Англичане могут выплатить «Фламенго» за переход молодого полузащитника € 20 млн + € 10 млн в качестве бонусов. 19-летний футболист пройдёт медицинское обследование на следующей неделе.
В сезоне-2023 Франса провёл 14 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
Ранее сообщалось об уходе ключевого игрока «Кристал Пэлас» в турецкий «Галатасарай».
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