Федотов — о победе над «Ахматом»: ЦСКА показал волю и характер

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе в матче РПЛ над «Ахматом» (3:2).

«Эмоций много, очень хотели победить. Команда показала себя с хорошей стороны, показала волю, характер и мастерство. Прекрасно понимаем, как непросто играть в Грозном. Чтобы победить здесь, нужно выложиться не на 100, а на 300% из‑за ожесточённого давления со стороны «Ахмата». Когда повели в счёте, имели несколько моментов, чтобы перевести игру в спокойное русло, но футбол непредсказуем — «привезли» себе пенальти. Потом было удаление на ровном месте, но в равных составах смотрелись не хуже, создавали моменты и нашли свой шанс.

Когда забили первый мяч, говорили, что всё только начинается. Футбол устроен таким образом, что, как только даёшь слабину, соперник это сразу чувствует. «Ахмат» стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз расслабились. То, что мы играли в большинстве, сделало с ЦСКА злую шутку. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Пришлось запускать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию. Хотели одержать победу, стремились к этому, и эту победу нашли», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».