«Зенит» обратится в ЭСК после игры с «Ростовом». В клубе изучают эпизод с удалением Семака
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Санкт-петербургский «Зенит» обратится в ЭСК РФС с просьбой разобрать несколько спорных решений судьи Евгения Кукуляка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Клуб в данный момент также изучает фрагмент с показанной красной карточкой главному тренеру. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе «Зенита».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку в матче с «Ростовом». Позже стало известно, что в качестве причины удаления в послематчевом протоколе был указан «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.
Матч «Ростов» — «Зенит» закончился вничью. На гол Матео Кассьерры ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко.
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