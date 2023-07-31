Тетрадзе рассказал, за счёт чего выживают футбольные клубы в Грузии
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Бывший защитник «Динамо», «Алании» и сборной России, а ныне главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе рассказал об экономическом состоянии грузинского футбола.
«Принял команду в тот момент, когда ушли два лучших футболиста. Гочолеишвили в «Шахтёр» продали, иначе грузинские клубы нынче не выживают. В один голос все кричали, что мы вылетим. Но пока справляемся. Взяли несколько молодых ребят из второй лиги, без большой практики, но с большим желанием», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.
На данный момент «Сабуртало» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии, набрав 38 очков.
Ранее Тетрадзе тренировал «Тобол», «Енисей», «Жетысу», «Химки», «Волгу НН» и «Анжи».
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