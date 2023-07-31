Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, недавно ставший новым капитаном миланской команды, не покинет клуб, несмотря на интерес к себе, сообщает Football Italia со ссылкой на слова агента игрока.
«Лаутаро забил много голов за «Интер», выиграл скудетто, выиграл чемпионат мира. Он многого добился в клубе и в сборной, это не осталось незамеченным в топ-клубах Европы и на других рынках. Были предложения, но Лаути не хотел слушать, он не из тех, кто оказывает давление на свой клуб…
Мартинес счастлив в «Интере», он счастлив в Милане, он собирается стать отцом во второй раз, и двое его детей родятся в Милане, городе, где он растёт как футболист со своей семьёй. «Интер» дал ему большое признание, сделав его капитаном. И он очень этому рад. «Интер» продолжает развивать свой проект, и Лаутаро, безусловно, заслуживает места в нём.
Отношения с «Интером» превосходны, мы должны работать вместе, чтобы дать Лаути заслуженное признание как лучшему игроку мира. На данный момент клуб не звонил мне, но я верю, что это произойдёт, потому что мы все хотим лучшего для такого топ-игрока, как Лаутаро.
«Интер» прилагает важные усилия для обновления состава, а также приложит усилия для сохранения такого топ-игрока, как Лаутаро. Нам обязательно позвонят», — приводит слова агента источник.
- 31 июля 2023
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