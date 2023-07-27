Лаутаро Мартинес: у меня были предложения от саудовских клубов, но я счастлив в «Интере»
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что ему поступали предложения от саудовских клубов, но он решил остаться в итальянской команде.
«Я получал солидные предложения от саудовских клубов, это правда. Но я очень счастлив в «Интере» и в Милане, поэтому причин для перемен просто нет. Я здесь капитан, «Интер» — мой второй дом. Здесь я чувствую себя любимым с первого дня. Горжусь тем, что нахожусь здесь», — приводит слова Мартинеса инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне 25-летний аргентинский нападающий провёл за «Интер» 38 матчей в рамках Серии А, забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. За «нерадзурри» Лаутаро выступает с 2018 года. До того он играл за «Расинг» (Авельянеда).
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