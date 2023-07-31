Дьяков: после матча «Ахмат» — ЦСКА Безбородов заслужил быть оштрафованным и отстранённым

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков оценил работу главного арбитра встречи между ЦСКА и «Ахматом» (3:2) Владислава Безбородова.

«Я не знаю, как понимать эпизод в конце первого тайма матча «Ахмат» — ЦСКА. Впервые вижу, чтобы судья шёл смотреть VAR уже после пробития пенальти. Мне кажется, что по всем правилам и законам VAR надо смотреть до пенальти. И само нарушение: футбол — контактный вид спорта, нападающий тоже руки на спину Гаичу положил. Да, Гаич тоже прихватывал его за футболку, а он упал, будто на мине подорвался. Там не то что удаления не было — не было даже пенальти. Такой опытный судья, как Безбородов, меня удивил.

Естественно, будут какие-то санкции — Безбородов пропустит определённое количество матчей. Он заслужил быть оштрафованным и отстранённым на некоторое время. Два-три матча — это нормально. Супергрубая ошибка в оценке игрового момента и нарушение регламента VAR — наказание должно последовать. Будет ли это один Безбородов или вся бригада, решать комиссии. Думаю, что не только он один, ведь судьи на VAR позвали его смотреть эпизод уже после пробития пенальти. Вчера это очень смешно смотрелось», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.