Андрей Червиченко: раньше половина гаишников не знала ПДД. У Безбородова такой же синдром

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе арбитра Владислава Безбородова после скандального матча между ЦСКА и «Ахматом».
«Безбородов показал себя во всей красе. Я давно критически отношусь и высказываюсь по его поводу. Он в очередной раз доказал, что судит как-то очень оригинально, по одной ему понятной методике.
Честно говоря, мне кажется, что все пенальти были по делу. К этому вопросов не так много, хотя один пенальти он пропустил, когда игрок ЦСКА толкал в спину игрока «Ахмата» ближе к концу матча. Пенальти могло быть не пять, а шесть. Но незнание элементарных правил, когда можно перебивать пенальти, а когда нужно после завершившегося эпизода показывать красную карточку, говорит о том, что человек почивает на лаврах и считает себя великим. У нас раньше половина гаишников не знала правил дорожного движения. Думаю, тут такой же синдром»,— сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 31 июля 2023
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