Канада — Австралия: австралийки удвоили своё преимущество в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 31 июля, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B проходит на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.

Австралийские футболистки оформили второе взятие ворот в первом тайме. На 34-й минуте встречи голом отметилась Мэри Фаулер, но этот мяч был отменён по причине офсайда. Однако спустя пять минут австралийки всё же забили легитимный второй гол, его автором стала Хейли Расо, записавшая на свой счёт дубль. Текущий счёт встречи — 2:0.

Напомним, соперниками Канады и Австралии по группе В являются сборные Нигерии и Ирландии. За выход из группы борются Нигерия (4 очка), Канада (4 очка) и Австралия (3 очка). Ирландия (0 очков) уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.