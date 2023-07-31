Люк Уилкшир: я бы отказал «Спартаку» и «Зениту», для меня в России один клуб — «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что не стал бы работать в «Спартаке» или «Зените».

«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался. Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Люк Уилкшир выступал в составе «Динамо» с 2008 по 2014 год, затем возвращался в столичный клуб на сезон-2016/2017. На его счету 149 матчей в составе бело-голубых. С «Динамо» австралиец доходил до финала Кубка России и становился бронзовым призёром внутреннего первенства.

В данный момент 41-летний специалист работает в австралийском клубе «Сентрал Кост Маринерс» на должности тренера молодёжной команды.