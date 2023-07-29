Уилкшир: возможно, Захарян «наелся» российским футболом. Переход в «Лацио» — то, что нужно

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир предположил, с чем может быть связан некоторый спад в игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в последних матчах, а также заявил, что переход в «Лацио» может стать для молодого футболиста отличной возможностью.

«Переход в «Лацио» может стать для Захаряна отличной возможностью. Он показал, что у него есть способности, чтобы выступать на таком уровне. Возможно, смена окружающей обстановки — как раз то, что ему нужно в данный момент, чтобы взбодриться и вернуться на свой привычный уровень. Почему он не так хорош в последних матчах? Возможно, «наелся» российского футбола, возможно, что-то ещё. Причин может быть множество — как футбольных, так и личных», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. По информации СМИ, полузащитник согласовал свой переход в «Лацио».