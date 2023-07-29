Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир: возможно, Захарян «наелся» российским футболом. Переход в «Лацио» — то, что нужно

Уилкшир: возможно, Захарян «наелся» российским футболом. Переход в «Лацио» — то, что нужно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир предположил, с чем может быть связан некоторый спад в игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в последних матчах, а также заявил, что переход в «Лацио» может стать для молодого футболиста отличной возможностью.

«Переход в «Лацио» может стать для Захаряна отличной возможностью. Он показал, что у него есть способности, чтобы выступать на таком уровне. Возможно, смена окружающей обстановки — как раз то, что ему нужно в данный момент, чтобы взбодриться и вернуться на свой привычный уровень. Почему он не так хорош в последних матчах? Возможно, «наелся» российского футбола, возможно, что-то ещё. Причин может быть множество — как футбольных, так и личных», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. По информации СМИ, полузащитник согласовал свой переход в «Лацио».

Материалы по теме
Орещук: «Динамо» необходимо продать Захаряна сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023