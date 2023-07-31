Килиан Мбаппе опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

В социальных сетях пользователи активно обсуждают один из последних постов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в котором болельщики видят намёк на переход футболиста в мадридский «Реал». Об этом сообщает RMC Sport.
Фото: Социальные сети Килиана Мбаппе
Обсуждения вызвала последняя фотография из поста Мбаппе. На ней расположены три игральные карты с девятками. Данная комбинация воспринимается как число 999, которому придаётся особое значение в нумерологии.
«Число ангела 999 символизирует завершение чего-либо, окончание, достижение. Это признак того, что то, что сейчас происходит в вашей жизни, подходит к концу», — приводится объяснение с сайта Astrocenter. По другой версии 99 означает конец старой или начало новой работы.
Ранее сообщалось, что Мбаппе выставлен «ПСЖ» на трансфер, а одним из главных претендентов на него считается «Реал».
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