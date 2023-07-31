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Килиан Мбаппе опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
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В социальных сетях пользователи активно обсуждают один из последних постов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в котором болельщики видят намёк на переход футболиста в мадридский «Реал». Об этом сообщает RMC Sport.

Фото: Социальные сети Килиана Мбаппе

Обсуждения вызвала последняя фотография из поста Мбаппе. На ней расположены три игральные карты с девятками. Данная комбинация воспринимается как число 999, которому придаётся особое значение в нумерологии.

«Число ангела 999 символизирует завершение чего-либо, окончание, достижение. Это признак того, что то, что сейчас происходит в вашей жизни, подходит к концу», — приводится объяснение с сайта Astrocenter. По другой версии 99 означает конец старой или начало новой работы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выставлен «ПСЖ» на трансфер, а одним из главных претендентов на него считается «Реал».

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