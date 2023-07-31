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«Челси» предлагает «ПСЖ» за Мбаппе игрока и денежную компенсацию — Daily Record

«Челси» предлагает «ПСЖ» за Мбаппе игрока и денежную компенсацию — Daily Record
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Лондонский «Челси» вступил в гонку за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Синие готовы предложить за 24-летнего футболиста денежную компенсацию и одного из игроков. Об этом сообщает Daily Record.

По сведениям источника, владелец «Челси» Тодд Боули уже провел переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и, вероятно, получил зелёный свет на ведение сделки. «ПСЖ» хочет попрощаться с Мбаппе этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2024 года. Мадридский «Реал», который является главным претендентом на футболиста, вероятно, не будет подписывать его в летнее трансферное окно.

Также Мбаппе интересуется «Ливерпуль», готовый предложить аренду, и один из саудовских клубов, но сам игрок не рассматривает такой вариант развития карьеры.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик:

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