«Челси» предлагает «ПСЖ» за Мбаппе игрока и денежную компенсацию — Daily Record

Лондонский «Челси» вступил в гонку за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Синие готовы предложить за 24-летнего футболиста денежную компенсацию и одного из игроков. Об этом сообщает Daily Record.
По сведениям источника, владелец «Челси» Тодд Боули уже провел переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и, вероятно, получил зелёный свет на ведение сделки. «ПСЖ» хочет попрощаться с Мбаппе этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2024 года. Мадридский «Реал», который является главным претендентом на футболиста, вероятно, не будет подписывать его в летнее трансферное окно.
Также Мбаппе интересуется «Ливерпуль», готовый предложить аренду, и один из саудовских клубов, но сам игрок не рассматривает такой вариант развития карьеры.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик:
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