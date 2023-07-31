Источник: форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов может продолжить карьеру в ОАЭ

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов привлёк к себе интерес со стороны клуба из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, неназванный клуб может заплатить за Сулейманова € 600 тыс.

Также в Сулейманове заинтересован «Газиантеп». Однако турецкий клуб готов взять форварда в аренду за $ 100 тыс. с правом выкупа за $ 2 млн, что не устраивает «Пари НН».

23-летний Сулейманов в нынешнем сезоне сыграл три матча за «Пари НН», не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 1 млн.

В 36 матчах прошлого сезона Сулейманов смог отметиться 12 голами и двумя голевыми передачами.