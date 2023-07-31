Капитан «Спартака» Джикия высказался о календаре РПЛ

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о календаре РПЛ.

«Что касается календаря, был всем прекрасно знакомый выезд в Краснодар, который очень на сегодняшнее время тяжело сказывается. Много времени занимает восстановление, которое внесло корректировки в игру с «Балтикой». Следующий тур 5-го числа с «Рубином». Есть пять дней подготовиться к игре», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.