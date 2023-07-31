Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало

«Балтика» приехала в Москву и не стала отсиживаться в обороне. И всё равно осталась без очков.

«Балтика» продолжает привыкать к новой жизни. После неудачи в Сочи на старте сезона РПЛ команда Сергея Игнашевича приехала в Москву к «Спартаку». И даже смогла в некоторой степени удивить соперника.

Одной из главных интриг перед матчем была игра «Балтики». От аутсайдера, приезжающего в гости к «Спартаку», ждёшь глубокой обороны и ставки на редкие контратаки. Но команда Сергея Игнашевича вышла с противоположным планом. С первых секунд «Балтика» включила экстремально высокий прессинг, чем, по ощущениям, удивила соперника.

Первый голевой момент также возник у «Балтики»: на шестой минуте у гостей прошёл прострел с правого фланга, и Гедеону Гузине, который много забивал в Первой лиге в прошлом сезоне, не хватило считаных сантиметров, чтобы пробить по воротам практически в упор. Правда, сразу после этого «Балтика» чуть не пропустила: Александр Соболев запустил Тео Бонгонда один на один с центра поля, но тот и сам не попал, и с пасом на Квинси Промеса пожадничал.

Момент Бонгонда только подчеркнул минусы рискованного стиля «Балтики». Команда Игнашевича играла высоко, из-за чего сзади оставалось слишком много пространства. Для «Спартака» такие условия — настоящий подарок, и красно-белые активно пользовались разрывами между линиями.

К середине первого тайма территориальное преимущество «Спартака» стало абсолютным, но с моментами при этом стало хуже. А потом у команды Гильермо Абаскаля возникли новые проблемы: прибавилось брака, в частности в передачах. Особенно просел Наиль Умяров, да и фирменные пасы на ход по флангам перестали проходить.

И всё же «Спартак» успел забить до перерыва. Вновь помогла высокая линия обороны «Балтики»: защитники спешили вернуться назад во время забега Промеса и не успели сесть достаточно глубоко при забросе на Бонгонда. Тео без сопротивления пробил головой и исправился за упущенный момент в начале матча.

Первый тайм, видимо, только убедил Игнашевича, что садиться в оборону нет смысла, и после перерыва «Балтика» довольно быстро захватила инициативу. С явными моментами было туго, но трудно не похвалить гостей за смелую игру.

«Спартак» — «Балтика» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот «Спартак» на второй тайм вышел совершенно разобранным. Про острые атаки команда Абаскаля практически забыла, ошибаться стали практически все игроки, да и особой надёжности сзади не наблюдалось — скорее, сопернику не хватало класса, чтобы наказать за провалы.

Труднообъяснимое проседание «Спартака» прошло благодаря паре замен, и ближе к концу матча, когда «Балтике» уже нечего было терять, ей пришлось вместо навала следить за обороной. Одна из замен Абакаля в итоге и сработала: Михаил Игнатов подловил «наевшегося» Александра Пуцко на правом фланге и идеально прострелил на дальнюю штангу, куда прибежал Промес. 2:0!

Гол «Балтики» тоже всё-таки состоялся. И случилось это в тот момент, когда «Спартак» окончательно расслабился и уверовал в победу. Сработали замены Игнашевича: Максим Кузьмин навесил со штрафного, а Анхело Энрикес чётко пробил головой под дальнюю штангу. Исторический гол, потому что первый в РПЛ для «Балтики» с октября 1998 года.

Времени у «Балтики» оставалось совсем мало, и чуда всё же не случилось. Хотя нельзя не отметить, что попытку навала команда Игнашевича организовала, а «Спартак» отбился не без нервов.

«Спартак», как и в 1-м туре, оставил противоречивое впечатление. Хотя на старте сезона, учитывая благоприятный календарь, важнее всего набирать очки, с чем команда Абаскаля пока справляется. «Балтика» же проявила смелость. В матчах с менее классными соперниками такой подход имеет больше шансов привести к успеху. Хотя в контексте борьбы за выживание за калининградцев всё равно тревожно.