Тен хаг подвёл итоги матча «МЮ» с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги товарищеского матча против дортмундской «Боруссии» (2:3), которым команда завершила турне в США.

«Первый час игры был хорошим. Мы играли как команда, было много динамики, хороший прессинг, на это было приятно смотреть. Это то, что я хотел сказать команде в перерыве, но в конце тайма мы вдруг позволили сопернику забить два мяча.

Меня это расстроило, но последние полчаса были крайне неудачными. У нас вообще ничего не получалось ни с прессингом, ни с построением атак. На поле просто было 11 игроков, игравших каждый сам за себя. Мы должны ответственно относиться к контролю мяча. На такие ошибки, которые мы сегодня допускали, нельзя закрывать глаза, даже если это товарищеский матч. Но думаю, что в целом тур в США был полезен для команды.

Замена Омари Форсона на 37-й минуте была произведена с воспитательной целью. Если бы на матче был VAR – его могли бы удалить. Он провёл хорошую игру, но повёлся на провокацию. Лучший способ реагировать на такое – это побеждать соперника, забивая голы, а не устраивать самосуд. Это должно стать для него уроком», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.