Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какими нападающими хочет усилиться «ПСЖ»

Стало известно, какими нападающими хочет усилиться «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «ПСЖ» намерен приобрести нового нападающего в текущее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в руководстве парижан сомневаются в реалистичности перехода нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который сейчас ближе к трансферу в «Баварию», и поэтому «ПСЖ» пытается приобрести других игроков.

Первый вариант — нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Немецкий клуб требует за своего футболиста € 70 млн плюс бонусы. Кандидатура Коло Муани очень популярна среди руководства «ПСЖ».

Второй вариант — форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Лиссабонцы хотели бы выручить за своего игрока немного больше — € 80 млн плюс бонусы.

Отметим, что, по информации СМИ, «ПСЖ» близок к трансферу вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер». Скандал с Мбаппе отвлекает от футбола
«ПСЖ» — «Интер». Скандал с Мбаппе отвлекает от футбола

Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023