Стало известно, какими нападающими хочет усилиться «ПСЖ»

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Французский «ПСЖ» намерен приобрести нового нападающего в текущее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в руководстве парижан сомневаются в реалистичности перехода нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который сейчас ближе к трансферу в «Баварию», и поэтому «ПСЖ» пытается приобрести других игроков.

Первый вариант — нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Немецкий клуб требует за своего футболиста € 70 млн плюс бонусы. Кандидатура Коло Муани очень популярна среди руководства «ПСЖ».

Второй вариант — форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Лиссабонцы хотели бы выручить за своего игрока немного больше — € 80 млн плюс бонусы.

Отметим, что, по информации СМИ, «ПСЖ» близок к трансферу вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

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