«ПСЖ» — «Интер». Скандал с Мбаппе отвлекает от футбола

1 августа состоится товарищеский матч «ПСЖ» — «Интер». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.98. Успех миланцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Интер» 1 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «ПСЖ» — «Интер» (01.08.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но во Франции и Италии по-прежнему царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 1 августа в Токио померяются силами «ПСЖ» и «Интер».

«ПСЖ» провёл уже три товарищеские встречи этим летом. Сначала он не без труда обыграл новичка Лиги 1 «Гавр» (2:0). Второй гол лучшему бомбардиру команды Килиану Мбаппе удалось забить только в компенсированное ко второму тайму время. Затем парижане сыграли вничью с «Аль-Насром» (0:0) и проиграли «Сересо» (2:3).

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Матчи с командами из Саудовской Аравии и Японии интересны тем, что в них не принимал участия Килиан Мбаппе. Он был отстранён от участия в сборах в Японии из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ» ещё на один сезон. Руководство клуба выставило 24-летнего нападающего на трансфер. Как будет дальше развиваться история с ним, остаётся загадкой.

Без главного лидера дела у парижан идут очень плохо. В матче с «Аль-Насром» они были гораздо ближе к поражению, чем к победе. Под занавес первого тайма Криштиану Роналду упустил стопроцентный шанс отличиться. Он наносил удар из убойной позиции, но Джанлуиджи Доннарумма успел среагировать и выручить свою команду.

У красно-синих такого рода моментов не было. Назначение Луиса Энрике на должность главного тренера и приобретение нескольких высококлассных новобранцев не приносят плодов. Возможно, им просто нужно больше времени на освоение. Однако что-то подсказывает, что проблема в другом.

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История с Мбаппе сильно отвлекает парижан от футбола. Совсем недавно они чуть не лишились подспорья многолетнего лидера — Маркиньоса. Бразилец назвал Килиана исключительным игроком и выразил желание, чтобы тот остался в «ПСЖ». Слова в поддержку француза разозлили руководство клуба. Пошли слухи о том, что оно может избавиться от защитника, но пока что до этого дело не дошло.

У «Интера» обстановка намного спокойнее, чем у «ПСЖ». Была, конечно, неприятная история с Ромелу Лукаку. Однако «нерадзурри» довольно быстро разобрались с этим вопросом и отказались от услуг лучшего бомбардира сборной Бельгии, который согласовал контракт с их принципиальным соперником — «Ювентусом».

Перехода в состав «старой синьоры» не случилось, а путь обратно для Лукаку закрыт. Один из лидеров «змей» Лаутаро Мартинес заявил о том, что он разочарован поведением своего бывшего одноклубника. К слову, в преддверии нового сезона аргентинец получил капитанскую повязку.

Помимо Лукаку, «Интер» лишился этим летом основного голкипера Андре Онана, ведущего защитника Милана Шкриньяра и опытного Марсело Брозовича. Камерунец перебрался в «Манчестер Юнайтед», словак — в «ПСЖ», а хорват — в «Аль-Наср». Сами «нерадзурри» подписали пока только полузащитника «Ювентуса» Куадрадо, но на подходе ещё несколько трансферов.

В остальном финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов остался прежним. Авторитетное итальянское издание пишет, что в ближайшем будущем «Интер» продлит соглашение с главным тренером Симоне Индзаги. Сообщается, что новый контракт со специалистом будет рассчитан до июня 2025 года.

Индзаги уже не первый год успешно руководит «нерадзурри». Вместе с ними тренер дважды выиграл Кубок и два раза становился обладателем Суперкубка Италии. В это межсезонье «змеи» провели пока только две товарищеские встречи, в которых с крупным счётом обыграли «Пергокрему» (10:0) и сыграли вничью с «Аль-Насром» (1:1).

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Думается, не проиграют «нерадзурри» и в предстоящей встрече. Х2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Парижане только начали искать свою игру при Луисе Энрике. Наставник очень много экспериментирует, чтобы познакомиться с новыми подопечными и найти оптимальные сочетания. Для Индзаги это давно пройденный этап.

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Интер» 1 августа 2023 года

Подготовка «ПСЖ» к новому сезону идёт, откровенно говоря, плохо. Скандал с Мбаппе отвлекает футболистов от работы. Настрой у парижан явно не из лучших. В недавних товарищеских встречах они продемонстрировали совсем невнятный футбол. «Интер» потерял нескольких лидеров, но даже так он выглядит предпочтительнее нынешних красно-синих. Индзаги уже давно поставил «змеям» качественную командную игру. Осталось лишь найти равноценные замены ушедшим футболистам.

Ставка: «Интер» не проиграет за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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