Арбитр Федотов: ЦСКА не подаст протест, РФС отменит карточку Гаича: волки сыты, овцы целы
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Бывший судья Игорь Федотов высказался о ситуации московского ЦСКА с судейскими решениями во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, армейцы обыграли «Ахмат» со счётом 3:2 — все голы в матче были забиты с пенальти, а также в матче были показаны три красные карточки.
«ЦСКА не подал протест, потому что победил. Но они пожаловались на красную Гаичу. После департамент судейства выпустил своё объяснение момента, где признали ошибку судьи и VAR. Из этого следует, что теперь красную карточку Гаичу можно легко отменить – они её и отменят. В итоге ЦСКА не подаст протест, а РФС отменит карточку Гаичу: и волки сыты, и овцы целы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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