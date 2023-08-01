«С одним из семи арбитров матча ЦСКА могут попрощаться». Разбор судейства 2-го тура РПЛ

Первый по-настоящему громкий судейский скандал в новом сезоне РПЛ случился уже во 2-м туре. Матч «Ахмата» и ЦСКА в Грозном стал историческим во всех смыслах, но в основном в плохом. Однако были ведь и другие встречи. Как же судьи отработали там?

Специально для «Чемпионата» судейство в 2-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 3:3

Общее впечатление от работы Любимова — ни рыба ни мясо. Что был арбитр, что не было его. Как будто такая логика: меня назначили, я пришёл, подвигался тут рядом с игроками. Управление игрой было просто никаким. Это не арбитр ФИФА.

На 52-й минуте Любимов неверно показал жёлтую карточку игроку «Крыльев». И ещё был эпизод на 90+5-й минуте, который я считаю ключевым. Одни из главных требований Мажича — правильные позиция и передвижение. Если с ними всё в порядке, арбитров поддерживают. У Любимова позиция была плохой. При счёте 3:3 у «Динамо» прошла подача в штрафную, игрок «Крыльев» прихватил соперника руками и просто его завалил. Следовало назначить пенальти в ворота «Крыльев». Можно, конечно, сказать, что арбитр повёл себя умно и не полез — такое действительно есть у нынешнего департамента. Но, по мне, это 11-метровый удар.

Оценка Любимова — 7,8.

«Урал» — «Пари НН» — 0:0

А вот от работы Чистякова впечатление очень хорошее. Несложная игра, но арбитр в любом случае её читал. Я уже говорил, что прежнее руководство недооценивало Чистякова. При Мажиче у него уже второе назначение подряд. Думаю, впереди и третье, и четвёртое. Если он будет относиться к работе так же, то станет лидером в этом сезоне.

На 52-й минуте Чистяков принял правильное решение. Игрок «Урала» пытался убежать от соперника, и была обоюдная борьба руками. Арбитр назначил штрафной в пользу «Нижнего». Можно было и продолжить игру, но для меня плюс, что Чистяков не показал красную карточку.

Оценка Чистякова — 8,6.

Артём Чистяков Фото: vk.com/fc_ue

«Ростов» — «Зенит» — 1:1

Кукуляк произвёл хорошее впечатление в первом тайме, но немного провалил управление игрой после перерыва. Показал хорошую физическую форму, он в этом плане вообще лучший арбитр.

На 29-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Ростова» за грубую игру, на 38-й — футболисту «Зенита» тоже за грубую игру. И потом ещё была непоказанная карточка игроку «Ростова» за аналогичное нарушение.

На 63-й минуте Клаудиньо сделал подкат, и Миронов наступил ему на ногу, а Кукуляк продолжил игру. Хорошо, что VAR не вмешался на предмет удаления. Если бы не близкое расстояние от мяча и движение игрока «Зенита», могла бы быть и красная.

Уже после финального свистка Кукуляк удалил Семака. В протоколе написали бред – что тренер подошёл агрессивно. Посыл Мажича к арбитрам: нужно быть гибкими. А Кукуляк повёл себя как прямолинейный и твердолобый мужлан. Оценка за это не снижается, потому что инцидент произошёл не во время игры, да и мы не знаем, что сказал Семак. Но арбитр сам осознаёт свои ошибки и должен понимать, что к нему подойдут. Почему нельзя выслушать? Что за корона на голове? Футболистам и тренерам что, нужно сначала, как в «Кин-дза-дза!», сделать «Ку!», а потом спросить, можно ли поговорить? Или на коленях приползать и руки целовать? Ничего сложного в посыле Мажича нет. Просто не надо ставить себя выше игроков. Все пришли смотреть на футбол, а не на судью.

«Зениту», конечно, надо подавать жалобу, однако красную карточку Семаку не отменят из-за регламента, где прописано, как должен действовать судья, если он видит агрессивное поведение. Главное, что не будет дополнительных санкций, потому что Кукуляк ничего не написал про оскорбления. Есть только про агрессию, но, по мне, это чушь. Семака ждёт дисквалификация на один матч — вот только это игра с «Динамо». Учитывая амбиции «Зенита», для Кукуляка это не очень хорошо.

Прецедент это не опасный, а бестолковый. У нынешнего руководства посыл жёсткий. Это не работавший прежде Иванов — мягкий и сопливый. Сейчас судья должен быть умным, а не тупым, как раньше. Кукуляк хорошо двигался, самостоятельно назначил 11-метровый. Но то, что произошло после игры — это проявление твердолобости.

Оценка Кукуляка — 8,1.

«Рубин» — «Оренбург» — 1:1

Очень хорошее впечатление произвёл Мешков. Совсем простой игру не назовёшь, таких сейчас вообще не бывает. Мешков хорошо управлял игрой. Правда, был слегка вялотекущим, но он таким всегда был — с длинными ногами невозможно резко ускоряться.

Оценка Мешкова — 8,4.

Виталий Мешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» — «Локомотив» —1:4

На 12-й минуте Казарцев засчитал гол «Локо». VAR вмешаться не мог, потому что арбитр, скорее всего, объяснил, что для него это не нарушение. Для меня это фол, потому что защитник «Факела» выпрыгнул, чтобы сыграть в мяч, в то время как Дзюба стоял на месте. Артём в этом эпизоде включил себя прежнего: когда летит мяч, он либо держит, либо толкает. Казарцев находился в 25 метрах от места событий, это плохая позиция. Если бы я работал на VAR, то сказал бы ему: «Вася, ты как оттуда видишь, нарушение это или нет?» Для меня это неверно засчитанный гол. Следовало засчитать фол со стороны Дзюбы, который даже не пытался сыграть в мяч и просто шёл в защитника.

На 38-й минуте Казарцев принял верное решение. Мяч попал в руку защитника «Локомотива», и она находилась в естественном положении, поэтому арбитр не стал назначать 11-метровый.

Оценка Казарцева — 7,8.

«Краснодар» — «Сочи» — 2:0

Очень хорошая работа Москалёва. Он показал отличную физическую форму, здорово двигался, выдержал высокую планку единоборств. Тот случай, когда человек вышел, отработал, заслуженно получил деньги и поехал домой.

Оценка Москалёва — 8,5.

Владимир Москалëв (в розовом в центре) Фото: vk.com/fckrasnodar

«Ахмат» — ЦСКА — 2:3

Эпизод на девятой минуте — сложный для Безбородова и его ассистента. Главный арбитр, хоть и находился в рекомендованной позиции, был перекрыт, а для ассистента удар был слишком сильным, и он, вероятно, посчитал, что мяч попал игроку «Ахмата» в грудь. Если мяч попал прямо в руку — это 11-метровый удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол. Если сначала в грудь, а потом в руку — то же самое, рука наказуемая. Третьего варианта, что мяч попал только в грудь, я здесь не вижу — рука была точно. Иванов правильно сделал, что позвал Безбородова к монитору. Эпизод сложный, но арбитры разобрались.

Также верно Безбородов назначил первый 11-метровый в ворота ЦСКА, причём самостоятельно. Можно сколько угодно говорить, что нога шла или не шла в сторону. Это контакт по неосторожности со стороны защитника при попытке сыграть в мяч. И в данном случае важна только трактовка арбитра. Для Безбородова это 11-метровый — всё. Такой же эпизод был и в случае с фолом на Заболотном и пенальти в ворота «Ахмата». Арбитр показал последовательность — одинаково трактовал моменты в обе стороны.

Эпизоды с пенальти на 45+6-й и 76-й минутах Безбородов тоже трактовал одинаково. И там, и там оборонявшийся игрок потянул соперника за футболку. Арбитр во всех моментах с 11-метровыми действовал последовательно и правильно. Но, к сожалению, о четвёртом пенальти приходится говорить отдельно.

Безбородов назначил 11-метровый удар и показал жёлтую Гаичу. Это его решение, он находился в рекомендованной позиции и увидел, что игрок ЦСКА схватил соперника за футболку. Начинается проверка VAR. Что должен делать арбитр в такой ситуации? Объяснять, что он видел и почему для него это жёлтая. А VAR — реагировать. Судя по картинке, после решения Безбородова VAR замолчал. Арбитр общался с футболистами, и прошло много времени. Далее последовал сигнал для исполнения 11-метрового, Олейников пробил, и Акинфеев отбил мяч. У Безбородова всё время свисток был во рту, поэтому главный вопрос: когда он свистнул? По мне, после сейва Акинфеева, потому что затем арбитр поднёс палец к уху. Потом Безбородова позвали к монитору, однако VAR в лице Иванова и его помощника не имели права этого делать.

Я видел предположение, что пропал сигнал и у арбитров не работала связь. Но в таких ситуациях, когда мяч уже введён в игру, VAR не может вмешиваться. Так что эту теорию можно откидывать сразу — она заводит не туда. Безбородов к тому моменту трижды сходил на VAR — конечно, это стресс. Я его не отмазываю: виновата в данном случае вся бригада, включая Владислава. Но в первую очередь виноват VAR в лице Иванова. В итоге Безбородов сходил к монитору, сменил карточку на красную, и удар перебили.

Как спасти судей матча ЦСКА? Очень легко: заключить, что свисток прозвучал до удара, хоть его никто и не услышал. Потому что если это так, то никакого нарушения протокола нет. Безбородов в таком случае имел полное право идти к монитору и делать что угодно. У меня нет записи переговоров, однако другой опции я тут просто не вижу.

ЦСКА не подал протест, потому что победил. Но они пожаловались на красную Гаичу. После департамент судейства выпустил своё объяснение момента, где признал ошибку судьи и VAR.

Здесь – разбор момента от РФС РФС: арбитр ошибочно разрешил перебить пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Из этого следует, что теперь красную карточку Гаичу легко можно отменить – они её и отменят. В итоге ЦСКА не подаст протест, а РФС отменит карточку Гаичу: и волки сыты, и овцы целы. Что касается наказания судей, то лишь с одним из семи арбитров, замешанных в этом скандале, могут попрощаться – речь про Кобзева (арбитр завершил карьеру главного судьи и работал на AVAR. – Прим. «Чемпионата»). Кобзев работал на AVAR, и именно на нём был контроль ситуации на поле, пока Иванов (VAR) всё проверял. Безбородова отстранят на два-шесть матчей, как и Иванова, а потом они вернутся.

Безбородова спасла победа ЦСКА. После первого тайма уже не было смысла смотреть футбол, потому что ЦСКА в любом случае должен был выиграть. Это не значит, что арбитр стал бы подсуживать — всё само сложилось в его пользу. Если бы матч закончился вничью или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь. Но вы представляете, что такое переигровка в плане финансов и всего остального? Это ужас. Так что судьям и организаторам повезло.

Оценка Безбородова — 6,9.

«Спартак» — «Балтика» — 2:1

Хорошо отработал Кукуян. Здорово управлял игрой, выдержал планку. Понравился, как и вся бригада. Что касается столкновения Зобнина с игроком «Балтики», рука и, в частности, локоть футболиста «Спартака» находились в естественном положении. Так что стык — проблема соперника.

Оценка Кукуяна — 8,5.