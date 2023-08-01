Определились вторые пары плей-офф женского ЧМ-2023
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Стали известны вторые пары 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года по футболу.
По итогам игрового дня 1 августа право побороться за трофей в матчах на вылет получили национальные команды Австралии и Нигерии, занявшие первое и второе места в группе B, а также сборные Англии и Дании, оказавшиеся на вершине группы D. Именно эти команды сыграют между собой в 1/8 финала.
Сборная Австралии сыграет с Данией, а Англия встретится с Нигерией. Обе встречи должны пройти 7 августа.
Отметим, что чемпионат мира по футболу среди женщин впервые в истории проходит сразу в двух странах. Мировое первенство в 2023 году принимают Новая Зеландия и Австралия. Финал турнира состоится 20 августа в Сиднее. Всего на чемпионате мира были представлено 32 страны.
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