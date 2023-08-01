Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 1 августа, турнирная таблица

Сегодня, 1 августа, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе E встречались сборная Португалии и сборная США. Команды не смогли выявить победителя во встрече, матч закончился безголевой ничьей — 0:0. В ещё одном матче группы E сборная Вьетнама играла против сборной Нидерландов. Голландская сборная не оставила никаких шансов вьетнамкам — они забили семь безответных мячей — 7:0. Отличились Лике Мартинс, Катя Снуйс и Даниэль ван Донк, а Джилл Рорд и Эсме Бругтс оформили по дублю. В матче группы D сборная Англии разгромила сборную Китая со счётом 6:1. Отличились Алессия Руссо, Лорен Хемп, Клои Келли и Рэйчел Дэйли, а Лорен Джеймс оформила дубль. Единственный гол китаянок забила Шуанг Ванг. В заключительном матче игрового дня встретились сборные Гаити и Дании, где датчанки одержали увернную победу со счётом 2:0, отличились Пернилле Хардер и Санне Троельсгаард.
Результаты матчей 1 августа:
Португалия — США — 0:0;
Вьетнам — Нидерланды — 0:7;
Китай — Англия — 1:6;
Гаити — Дания — 0:2.
Завтра, 2 августа, будут сыграны по два матча в группе G и группе F.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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