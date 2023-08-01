Гендиректор «Зенита»: не вели переговоры с «Фламенго» по Клаудиньо. Это домыслы и слухи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что сине-бело-голубые были готовы продать полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».
«Мы не вели переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Это всё домыслы и слухи», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее агент футболиста сообщил, что «Зенит» не принял предложение «Фламенго», в результате чего переговоры между сторонами зашли в тупик.
Прежде в бразильских СМИ появлялась информация, что «Зенит» требовал за Клаудиньо € 25 млн, в то время как «Фламенго» был готов заплатить за полузащитника лишь € 15 млн.
26-летний Клаудиньо сыграл за «Зенит» во всех трёх матчах нынешнего сезона, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
- 1 августа 2023
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